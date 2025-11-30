Image: Amazon.co.jp 直火 is 正義。関西圏だと一家に一台たこ焼き器なんて言われたりもしますが、少なくとも僕が子供の頃は2台のたこ焼き器が家にありました（兵庫県民談）。一台は電気式、つまりコンセントにつなぐタイプですね。もう一台はガスボンベを使う直火式です。結論から言いましょう。家でたこ焼きをするなら、直火にすべし。直火、にすべし。2回言います。 イワタニ カセ