ÆÉÇäµð¿Í·³¤¬11·î27Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£11Áª¼ê¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£ È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÃÈåÂóÌé¡Ê33¡Ë¡¢ÀÐÀîÃ£Ìé¡Ê27¡Ë¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Ê26¡Ë¡¢ÌçÏÆÀ¿¡Ê24¡Ë¡¢Àô·½Êå¡Ê28¡Ë¡¢»³À¥¿µÇ·½õ¡Ê24¡Ë¡¢ÁýÅÄÂçµ±¡Ê32¡Ë¡¢Á¥Ç÷Âç²í¡Ê29¡Ë¡¢ËÙÅÄ¸­¿µ¡Ê24¡Ë¡¢Âç¾ëÂî»°¡Ê32¡Ë¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Ê36¡Ë¤Î11Áª¼ê¡£µåÃÄHP¤Ç¤Ï³ÆÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¹ÃÈå¤ÏÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ°ì¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤Ï