日本代表を率いる森保一監督が30日、2025明治安田J1リーグ第37節東京ヴェルディ対鹿島アントラーズ戦後、メディア対応を行った。この一戦を視察した森役監督は「両チームともに本当にアグレッシブに勝つためのプレーしていましたし、いいゲームだったと思います。いろいろな想定をしている中で、ハラハラできる試合でした」と鹿島が1−0で勝利し、J1リーグ優勝に王手をかけた試合を振り返った。またこの試合では、鹿島の日本