ブレントフォード戦前の戦術ミーティングを終えた後のことだ。「ミーティングの準備にはどれくらい時間がかかったの？」と外で待っていた友人が尋ねると、選手たちとわずか20分間しか過ごさなかったマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、「４日間」と答えた。グアルディオラはサッカーのために生き、マンチェスターという特に魅力があるとはいえない街を本拠地にするシティのために生きている。精魂尽き