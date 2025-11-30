¡ÎJ£±Âè37Àá¡Ï²£ÉÍFC £°¡Ý£± µþÅÔ¡¿11·î30Æü¡¿¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì²£ÉÍFC¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»°¥ÃÂô¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤À¡£Áê¼ê¤ÏµþÅÔ¡£·ë²Ì¤Ï£°¡Ý£±¤ÇÉé¤±¡£ÀË¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£23Ê¬¤Ë¡¢¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢µþÅÔ¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢²£ÉÍFC¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¤ÏÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿