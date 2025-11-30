【その他の画像・動画等を元記事で観る】 離婚伝説が、全国ツアー最終日であるZepp DiverCity(TOKYO)の公演時に、日本武道館での単独ライブを2026年9月10日、11日の2日間開催することをサプライズ発表した。 ■ファンクラブ最速先行＆オフィシャル先行チケット受付もスタート！ 武道館公演は、11月1日からスタートした全国ツアーの初日、Zepp Shinjuku(TOKYO)の会場にて解禁したばかりであったが、発表