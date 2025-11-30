【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 1−7 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO ）【映像】「すごい胸板」オ・スンファン、圧巻肉体と変わらぬ投球フォーム元阪神タイガースの守護神であるオ・スンファンが、現役さながらの"石直球"を投げ込んだ。今季まで現役だった中田翔との対戦にファンたちが大興奮している。WBC（ワールド・ベース