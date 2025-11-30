陸上自衛隊の防空ミサイル「03式中距離地対空誘導弾」（中SAM）（陸自提供）政府が、自衛隊の防空ミサイル「03式中距離地対空誘導弾」（中SAM）の輸出に関し、フィリピンと非公式に協議していることが分かった。高市政権は防衛装備品輸出を非戦闘目的の5類型に限る現行ルールを来年前半にも撤廃する方針で、正式決定後、速やかに輸出に向けて具体的な検討に入る。複数の関係者が30日、明らかにした。防衛装備品輸出に前のめりな