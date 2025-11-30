プロレス未経験から最高峰に参入し、ついにベルトを戴冠した元NFLチアリーダー出身の美女レスラー。努力が実を結んだ彼女を多くの人々が祝福した舞台裏の映像がファンの感動を呼んでいる。【映像】日本人レスラーも万感ハグ…美女レスラー、歓喜の舞台裏日本時間18日に放送されたWWE「RAW」で、女子スーパースターのマキシン・デュプリがベッキー・リンチを破り、WWEインターコンチネンタルのベルトを獲得。ベッキーと敵対する