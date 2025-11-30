バドミントンのサイヤドモディ国際は30日、インドのラクナウで各種目の決勝が行われ、女子シングルスで明地陽菜（再春館製薬所）がトルコ選手にストレート勝ちして優勝した。女子ダブルスの大沢佳歩、田部真唯組（山陰合同銀行）はインドペアに1―2で敗れ、準優勝だった。（共同）