来年3月にイタリア・ミラノで開催される冬季パラリンピックを応援する「応援のチカラプロジェクト」記者発表会が30日、都内で行われ、スペシャルアンバサダーを務める稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾が登場した。17年から3人でパラスポーツを応援している。香取「はもう1度自分たちの決断で新しい道を歩んでみようという時期だった」と振り返り、「先は分からなくても挑戦したいという思いがあった中に、パラスポーツ側ももっと多くの