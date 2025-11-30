Mireiはあの日、この言葉に救われた！-第14話- HUNTER×HUNTER編 好きな漫画が多い人は、好きなキャラを聞かれたときに、なかなか一人に絞れなくて困るんじゃないかなと思う。 まず私が好きなのは、NARUTOのイタチ。 初めて読んだ小学生の頃からずっと変わらず大好きなキャラクターだ。理由も含めてこの連載の第1回に取り上げたので、まだ未読の方はぜひ遡って読んでみてほしい。 そして、同じくらい好きなキャラが