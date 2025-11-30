昨季王者リヴァプールが直近12試合で9敗を喫し、PSVアイントホーフェンに1-4で大敗するなど深刻な不振に陥る中、元リヴァプールのディートマー・ハマン氏がアルネ・スロット監督の解任を予測している。同氏は、クラブがすでに前監督ユルゲン・クロップ氏と水面下で接触している可能性があると主張している。ハマン氏は『Sky Sports Germany』で、スロット監督はチームのコントロールを完全に失い、モハメド・サラーをはじめとする