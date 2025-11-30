プレミアリーグの昨季王者リヴァプールが直近12試合で9敗を喫し、ノッティンガム・フォレストやPSVアイントホーフェンに大敗を重ねる「崩壊」状態にあると『THE Sun』が伝えている。同紙は、1億ポンドを超える補強組の機能不全と主力の衰えが原因だと指摘した。不振の背景には、史上最高額のアレクサンデル・イサク（1億3000万ポンド）やフロリアン・ヴィルツ（1億1600万ポンド）ら大型補強組が機能していないことが挙げられる。加