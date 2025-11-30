巨人は３０日、新たに選手会長就任が決まった吉川尚輝内野手が、チームメートの前であいさつする様子を球団ＳＮＳで動画で公開した。全体ミーティングとみられる場で、ナインの前に立ち「選手会長を務めることになりました。選手の皆さん何か要望があれば言ってきてほしいですし、大城会長より頼りになれるように頑張ります。よろしくお願いします」と所信表明。前会長の大城卓三捕手と握手をかわし、大きな拍手に包まれてい