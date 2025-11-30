2024年夏に第1期が放送され、第2期の制作も決定しているアニメ「ラーメン赤猫」と、累計製造麺数2億食を突破した喜多方ラーメンの「河京」（福島県喜多方市）がタッグを組んだ。【画像】「ラーメン赤猫」虎打ち麺風 赤猫スペシャル（生ラーメン）25年12月1日午前0時、河京公式オンラインショップでコラボ商品コラボレーションの「『ラーメン赤猫』虎打ち麺風 赤猫スペシャル（生ラーメン）」の販売を開始する。「ラーメン赤猫」は