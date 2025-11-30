解散したＴＯＫＩＯの事務所である株式会社ＴＯＫＩＯ（ＴＯＫＩＯ社）が年内いっぱいでＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴとのエージェント契約を終了することになった。スタート社が３０日、発表した。ＴＯＫＩＯ社は、ＴＯＫＩＯのメンバーだった国分太一の一連の問題を受けて７月、廃業することが発表されていた。スタート社はこの日、同社とＴＯＫＩＯ社とのエージェント契約について「２０２５年１２月３１日をも