11月30日、京都競馬場で行われたG3・京阪杯（芝1200m）は、富田暁騎乗の伏兵エーティマクフィが鮮やかな差し切りを決めて波乱を演出した。1番人気のルガルは2着、2番人気で武豊騎乗のナムラクララは見せ場なく13着に敗れた。京阪杯、勝利ジョッキーコメント1着エーティーマクフィ富田暁騎手「素直に嬉しいのひとことです。（先生からは）馬の力を信じてと送り出されたので、その通りに乗りました。最後は馬が差し切ってくれて