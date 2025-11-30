11月30日、京都競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（ダ1800m）は、武豊騎乗の3番人気ドゥラエテルノの力強い差し切りが決まった。後方待機から長くいい脚を使い、ゴール前でライバルをねじ伏せた。1着ドゥラエテルノ武豊騎手「コーナーで置かれる面など癖を聞いていましたが、真面目に走ってくれました。多少メンバーにも恵まれた面もありましたが完勝でした」レース結果、詳細は下記のとおり。11月30日、京都競馬場で行