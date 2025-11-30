11月30日、東京競馬場で行われた第12R・ジャパンカップで、カランダガン（M.バルザローナ騎手）が2分20秒3の好タイムで勝利し、3歳以上・芝2400mの中央競馬レコードを更新した。従来のレコードは、2018年11月25日に東京競馬場で行われたジャパンカップ（G1）でアーモンドアイが樹立した2分20秒6。約6年ぶりの更新となり、名牝が残した記録を0.3秒短縮した。【ジャパンカップ】欧州年度代表馬の意地！世界最強カランダガンが差