11月30日、東京競馬場で行われた11R・ウェルカムステークス（3歳上3勝クラス・芝2000m）は、T.マーカンド騎乗の1番人気、ヴィレム（牡4・栗東・藤原英昭）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にウインオーディン（牡5・美浦・鹿戸雄一）、3着にパンジャ（牡4・美浦・金成貴史）が入った。勝ちタイムは1:57.6（良）。2番人気で川田将雅騎乗、ミッキーツインクル（牝5・栗東・中内田充正）は、5着敗退。【オリエンタル賞】ルメール騎乗