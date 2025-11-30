JR東海によりますと、30日午後7時25分ごろ、尾頭橋駅と名古屋駅の間で自動車が橋脚に衝突したとの情報があり、東海道線の岡崎駅から名古屋駅間の上下線と、中央線の名古屋駅から千種駅間で運転を見合わせています。 運転再開には時間を要する見込みだということです。