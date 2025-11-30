任期満了にともなう本山町長選挙は現職の澤田和廣氏（66）が新人で元・町議会議員の北村太助氏（91）を破って当選。開票率100％ 澤田和廣氏（無・現）1319票北村太助氏（無・新）205票投票率は57.68％