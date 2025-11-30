豪雨に見舞われたインドネシア・スマトラ島の西スマトラ州＝30日（ロイター＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシアの国家災害対策庁は30日、豪雨によるスマトラ島の死者数が少なくとも442人に上ったと発表した。約400人が行方不明という。サイクロンが26日に上陸し、広範囲で洪水や土砂崩れが発生した。日本外務省は30日、インドネシアのアチェ州で豪雨により日本人10人弱が孤立状態になっていると明らかにした。けが人や病気