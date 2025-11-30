W杯ジャンプ女子個人第4戦で2位となった丸山希の飛躍＝ファルン（共同）【ファルン（スウェーデン）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは30日、スウェーデンのファルンで女子個人第4戦（ヒルサイズ＝HS132メートル）が行われ、丸山希（北野建設）は122.5メートル、129メートルの合計244.4点で2位となった。開幕からの連勝は3で止まった。高梨沙羅（クラレ）は今季自己最高の4位。昨季の個人総合女王、ニ