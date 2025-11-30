赤色灯30日午前1時5分ごろ、岩手県釜石市の岸壁で「ドボンという音がして、車らしきものが浮いている」と、近くにいた釣り人から110番があった。消防が海中の軽乗用車を見つけ、中から成人女性2人を救助したが、いずれも搬送先の病院で死亡が確認された。釜石署が2人の身元や転落した経緯を調べている。