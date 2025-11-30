サンマルクカフェから、冬だけの特別メニューが2025年12月2日より登場♡雪景色をイメージした「プレミアムチョコクロホワイトスノー」と、濃厚な3種チーズを使用した「サンマルクホットサンドとろ～り3種チーズのジャーマンポテト」の2品がラインナップ。ホリデーシーズンのご褒美や、大切な人との温かなひとときにぴったりな限定メニューです♪ 白銀をまとっ