2025年12月は、1年の総まとめと2026年に向けた新たな土台づくりがテーマとなります。自分の可能性を信じて未知の世界へ踏み出すタイミングですが、急いで大きな決断をするのは禁物。自分の感情的な基盤を見直すことも大切です。そんな12月のラッキーカラーは、モスグリーン（深みのある緑）。モスグリーンは、自然・大地・安定を象徴する色です。心に“余白”をつくるので冷静な判断をしやすくなり、コツコツ積み上げる力をサポー