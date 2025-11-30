今秋の関東大会で優勝し、来春の選抜出場を確実にしている山梨学院が30日、甲府市内で年内最後の練習試合を行い、関甲新学生野球リーグの松本大にサヨナラ勝ちした。「1番・DH」で出場した古川颯太郎（1年）は9回に右中間へサヨナラ打を放つなど3安打2打点でアピール成功。捕手、一塁、三塁、外野を守れる右の強打者は「守備もできて試合に出られることが理想ですが、自分にとってチャンスと捉えています」とレギュラー獲得に