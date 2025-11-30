俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第46回「曽我祭の変」では、一橋治済（生田斗真）が定信たちのたくらみに気づき、大崎（映美くらら）を毒殺するという衝撃の展開を迎えた。一橋治済役・生田斗真からコメントが到着した。【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎