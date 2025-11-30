中日は３０日、井上一樹監督の就任２年目となる来季のコーチングスタッフを発表した。飯山裕志１軍野手総合コーチが２軍監督に就任。落合英二２軍監督は２軍投手コーディネーターを務める。また、オリックスやソフトバンク、阪神でコーチを務めた藤井康雄氏が２軍打撃コーチ兼コーディネーターとして加わる。今季、２軍投手統括コーチを務めた小山伸一郎氏は来年２月中旬から９月３０日までＢＣリーグ・千葉へ投手コーチとして派