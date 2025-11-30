寒さが本格化すると、重ね着で着ぶくれしがち。1枚でも暖かく着られるトップスがあれば、この冬の相棒になってくれそうです。そこで今回紹介したいのは【ユニクロ】から登場している、ニットのような風合いで暖かそうなフリーストップス。シンプルで着まわしやすくカラバリも豊富なので、イロチ買いもアリかも。 首元を暖めながら上品見えが狙える 【ユニクロ】「ソフトニットフリースモックネックT」\1,990（