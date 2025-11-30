水瀬いのりのアーティスト活動10周年を記念したライブツアー＜Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record＞のファイナル公演が11月29日・30日に神奈川・横浜アリーナで開催。公演の中で、自身の誕生日でありアーティストデビュー10周年当日となる12月2日（火）に、公式YouTubeチャンネルでスタジオライブをプレミア公開することが発表された。初の試みとなるスタジオライブでは、長年ライブを支えてきた“いのりバン