【漫画】本編を読む『忠犬部下とツンデレ少尉』（ハッピ〜ワニワニ/KADOKAWA）は、死と隣り合わせの過酷な状況下で関係を育む男性ふたりの絆を描いたラブストーリーだ。ある大きな戦争が終結するも、いまだ混沌とした時代。主人公・クロは、独自の地位を持つ治安維持組織「ハルテン」の隊員のひとりだ。彼は任務中のとある出来事をきっかけに、強くて無愛想な上官・エギル少尉と体の関係を持ち始める。しだいに惹かれ合っていく