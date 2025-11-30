この記事をまとめると ■トラックと同様にバス業界も運転士不足が深刻化し地方で減便や路線廃止が相次いでいる ■中小事業者は待遇で大手に及ばず応募が集まりにくいという構造的な弱さを抱えている ■神姫バスはTikTokでリアルな職場像を発信し1年で30名を採用する成果を上げた 「待遇だけでは人は来ない」という現実 「物流の2024年問題」がきっかけとなり、現場を担うトラック運転手不足は深刻化している。これはバス業界も同様