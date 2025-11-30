卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」は、11月30日に第1ステージ第1戦が中国・成都で行われ、グループ2に入った日本はオーストラリアとの初戦に臨み、ゲームカウント8－1で白星スタートを切った。 ■シングルス起用の張本兄妹が勝利 第3回を迎えた混合団体W杯は、同種目が2028年ロサンゼルス五輪の正式種目に採用されたことを受け、各国が本気度を高める中での注目の大会