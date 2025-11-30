【ファルン（スウェーデン）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは30日、スウェーデンのファルンで女子個人第4戦が行われ、丸山希（北野建設）は2位だった。開幕からの連勝は3で止まった。