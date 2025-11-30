¡Ú¹á¹Á¡á±óÆ£¿®ÍÕ¡Û¹á¹ÁËÌÉô¤ÎÂçÔ¾¶è¤Çµ¯¤­¤¿¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¤Ç¡¢¹á¹ÁÅö¶É¤Ï£³£°Æü¡¢Æ±Æü¸á¸å¤Þ¤Ç¤Ë£±£´£¶¿Í¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÈ÷¤ÎÈ¯³Ð¤¬Áê¼¡¤®¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤ÏÈãÈ½¤òÍÞ¤¨¹þ¤àÆ°¤­¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ÐºÒ¤Ç¤Ï£³£²³¬·ú¤Æ¸ø±Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£·Åï¤¬¾Æ¤±¤¿¡£¹á¹ÁÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸á¸å¤Þ¤Ç¤Ë£´Åï¤ÇÁÜº÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌó£´£°¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹á¹Á»æ¡¦