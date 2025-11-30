＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞2025年のスニーカートレンドで最大のトピックはローファータイプのスニーカーではないでしょうか。ナイキやニューバランス、キーン、コンバースなどスポーツブランドやアスレチックブランド、アウトドアブランドまで実にさまざまなブランドから登場し、注目されました。しかしながらそのブームは少し落ち着いてきたように思えます。それでは次に来るのは一体どのようなアイテ