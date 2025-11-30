『制コレ24』のメンバーで、『KrushGIRLS』『東京オートサロン2026イメージガールA-class』にも選ばれるなど、幅広いジャンルで活躍中の百田汐里の最新デジタル写真集『無垢な彼女』が11月26日（水）に発売された。 百田汐里デジタル写真集『無垢な彼女』 百田汐里デジタル写真集『無垢な彼女』 本作は、グラビアテーマの“無垢”に沿って衣装は全て白で統一。透き通った色白美肌と美しいボディラインが際立った1冊に仕上が