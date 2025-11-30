2025Ç¯9·î¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤Ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¶ûÉôÈþº´»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Úunbilanc¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥é¥ó¡Ë¡Û¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤ò½ËÊ¡¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Úunbilanc¡Û¤Î½Õ²Æ¤Î¿·ºî¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥í¥ó¤ÎÁ´ËÆ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¶ûÉô¤µ¤ó¤Ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·