人気シリーズ「ハイスクール・ミュージカル」などで知られる米国の女優ヴァネッサ・ハジェンズ（36）が日本時間30日までに自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。ハジェンズは「やった！赤ちゃんが産まれた！」と報告。「全てのママにエールを」ともつづった。1988年12月14日生まれ、米カリフォルニア州出身のハジェンズは、ディズニー・チャンネルの人気シリーズ「ハイスクール・ミュージカル」の出演を機にブ