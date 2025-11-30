Image: Amazon もしかして…これが正解なのか？絶妙なサイズ感の小型タブレットで人気のiPad mini。画面はちょっと小さいけど、頑張ればタイピング作業も全然イケちゃうのが正直なところ。筆者は長いことサードパーティ製でiPad miniとの相性が良さそうな折りたたみキーボードを探してたのですが、Amazonブラックフライデーセールで税込5,234円で販売されている良さげなモノを見つけました。