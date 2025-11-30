2025年12月のあなたの運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、12星座占いをお届けします。【2025年12月の運勢】おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）ストップサイン先を悩むより、今を楽しんで！【2025年12月の運勢】おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）ベクトルは自分へ落とし込みがテーマ【2025年12月の運勢】ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）八方美人＆世渡り上手で有終の美を飾りましょう【2025年12月の