世界のアニメーション作品が集う新たな祭典「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル」（通称：ANIAFF）が、12月12日から17日までの6日間、愛知県名古屋市で開催される。映画祭のチケットは公式サイトにて発売中だ。【動画】新たな祭典「ANIAFF」予告編同映画祭は、アニメーション業界の最高峰とされる「アニー賞」との日本初の公式コラボレーションに加え、アニメ業界における多様