11月30日、東京競馬場で行われた9R・オリエンタル賞（3歳上2勝クラス・ハンデ・芝2000m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、レイニング（牡3・美浦・国枝栄）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のボウウィンドウ（牝3・美浦・武井亮）、3着にログラール（せん4・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは1:58.4（良）。【ベゴニア賞】良血ドリームコアが2勝目…母はノームコア母は桜花賞2着のクルミナルC.ルメール騎乗の2番人気、