◆ジャパンウィンターリーグＬｅｑｕｉｏｓ６―２Ｅｉｓａ※７回制（３０日・コザしんきんスタジアム）沖縄で開催されている「ジャパンウィンターリーグ」に参加している巨人の赤星優志投手が２度目の登板。Ｅｉｓａ（エイサー）の先発としてＬｅｑｕｉｏｓ（レキオス）戦のマウンドに上がった。３回を投げて６安打３失点だったが、右肩痛によるリハビリでシーズンを終えた右腕にとって、貴重な実戦登板となった。赤星は今季