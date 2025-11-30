ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは３０日、公式サイトで６月に解散したＴＯＫＩＯメンバーによる「株式会社ＴＯＫＩＯ」とのエージェント契約を年内をもって終了することを発表した。旧ジャニーズ事務所時代から数えて３０年以上、契約を続けた同社から離れることになる。ＴＯＫＩＯ社は城島茂と松岡昌宏、国分太一で設立されたが、６月２５日にグループ「ＴＯＫＩＯ」の解散を発表していた。同事務所からの退所はＫＡ