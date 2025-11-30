アイドルグループ「アイドリング！！！」の元メンバーで、様々な競馬番組で予想を披露するタレントの横山ルリカが東京競馬場を訪問したことを報告した。３０日にインスタグラムで「プライベートで友人と東京競馬場へ」とこの日行われた競馬のジャパンカップについて触れ、東京競馬場を訪問した写真をアップ。続けて「ふらっと寄ったターフィーショップでネックレスをつけた可愛すぎるアイちゃんを見つけてお揃いにしちゃいま