◆ジャパンウィンターリーグＬｅｑｕｉｏｓ６―２Ｅｉｓａ※７回制（３０日・コザしんきんスタジアム）沖縄のジャパンウィンターリーグに派遣されている巨人の平山功太外野手が３０日、豪快な一発を放った。Ｅｉｓａ（エイサー）の「３番・三塁」で出場。１―６の６回２死で左翼フェンスを越えのソロを放った。平山は「僕の武器は大きいスイングで長打が出ることなので大きいですね」とにっこり。秋季キャンプでは打撃フォ